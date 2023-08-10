На движение общественного транспорта перекрытия не повлияют Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закроют движение на Котовского и Нагорной. Горожан просят заранее планировать маршрут передвижения.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, - обратились к екатеринбуржцам в мэрии.

Движение по Котовского будет закрыто из-за подключения жилых домов к централизованному теплоснабжению. Объехать зону перекрытия можно будет по улице Коперника и переулку Ударников. Работы будет проводить ООО «СК Капитал» с 29 августа по 15 октября.

По Нагорной от дома № 12 до улицы Мельникова будет ограничено движение из-за ремонта магистральных тепловых сетей. Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Мельникова и Татищева. Ремонтов займется АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» с 28 августа по 15 октября.

На движение общественного транспорта эти перекрытия не повлияют.

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