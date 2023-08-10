В Салехарде по двум причинам ограничат строительные работы

Строительные работы в городе ограничат на три дня Фото: Иван МАКЕЕВ

Салехард готовится отметить День города. На время проведения праздника согласно постановлению администрации, в городе ограничат строительные работы. Эти ограничения продлят из-за выборов. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Таким образом, работа на строительных площадках Салехарда затихнет 9, 10 и 11 сентября. Это связано с необходимостью исключить аварийные ситуации в системе жизнеобеспечения населения.

Отметим, что исторический день города приходится на начало июля, но в этот период многие жители Салехарда отдыхают в других регионах и странах, поэтому празднование перенесено на 9 сентября.