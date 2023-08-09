В Нижнем Тагиле в аварии пострадал несовершеннолетний велосипедист, фото: отделение пропаганды ГИБДД

Днем 9 августа в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в результате которого пострадал 12-летний мальчик. Ребенок ехал на велосипеде по пешеходному переходу и в этот момент его сбил мужчина на ВАЗ 2110.

- С травмами головы, живота, а также ушибами бедра медики приняли решение о госпитализации подростка, - сообщили в отделе пропаганды ГИБДД.

Мальчик гулял в парковой зоне со своим другом, а в определенный момент он попросил велосипед у друга. Кататься он выехал за пределы парка. По словам очевидцев, скорость он не сбросил, когда подъезжал к переходу. Мальчик сказал полиции, что машину он не видел.

Водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции, что двигался с небольшой скоростью, в то время как мальчик, ехал достаточно быстро. Из-за этого ему не удалось избежать столкновения.

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