В Екатеринбурге сбили молодого человека на самокате, фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 9 августа в Екатеринбурге на улице Академика Бардина произошло ДТП, в котором пострадал 21-летний молодой человек. Парень проехал на самокате через пешеходный переход и в это время его сбил мужчина на Volkswagen Polo.

- Молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в 36 ГБ, - сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Парню оказывают необходимую медицинскую помощь, а сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала об аварии, которая произошла около Березовского. ДТП произошла с тремя грузовиками, из-за того что они заняли одну полосу, на другой полиция организовала реверсивное движение. В аварии на 49 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск пострадали два человека.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru