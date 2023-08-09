В Екатеринбурге сбили молодого человека на самокате, фото: ГИБДД Свердловской области
Вечером 9 августа в Екатеринбурге на улице Академика Бардина произошло ДТП, в котором пострадал 21-летний молодой человек. Парень проехал на самокате через пешеходный переход и в это время его сбил мужчина на Volkswagen Polo.
- Молодой человек с травмами головы и переломом плеча госпитализирован в 36 ГБ, - сообщили в ГИБДД Свердловской области.
Парню оказывают необходимую медицинскую помощь, а сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее «КП-Екатеринбург» рассказывала об аварии, которая произошла около Березовского. ДТП произошла с тремя грузовиками, из-за того что они заняли одну полосу, на другой полиция организовала реверсивное движение. В аварии на 49 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск пострадали два человека.
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