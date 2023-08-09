Прокуратура обжалует решение суда по делу бутлегеров из Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Через два дня после суда над 7 людьми и возмущений Депутата Государственной Думы, прокуратура Свердловской области собирается обжаловать приговор по делу о незаконной продаже некачественного алкоголя, из-за которого погибло 44 человека.
- Будет принесено апелляционное представление в связи с мягкостью назначенного осужденным наказания, - сообщают в прокуратуре Свердловской области.
На данный момент, виновным мужчинам суд назначил от 5,5 лет до 6,5 лет лишения свободы в колонии общего режима, в зависимости от роли и степени их участия в деле. Женщине, которая единственная признала свою вину, назначили 3 года лишения свободы условно, а также 3 года испытательного срока.
Приговор отравителям не вручен и в законную силу пока не вступил.
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