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НовостиПроисшествия9 августа 2023 16:03

Недалеко от Березовского произошло ДТП из-за которого ввели реверсивное движение

На трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск около Березовского произошло ДТП, из-за которого организовали реверсивное движение
Анжелика УФИМЦЕВА
Вечером 9 августа недалеко от Березовского произошло ДТП с тремя грузовиками, фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 9 августа недалеко от Березовского произошло ДТП с тремя грузовиками, фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 9 августа недалеко от Березовского произошло ДТП с тремя грузовиками, из-за того что они заняли одну полосу, на другой полиция организовала реверсивное движение. В аварии на 49 километре трассы Екатеринбург-Реж-Алапаевск пострадали два человека.

- По предварительным данным, водитель автомобиля «Газель», по неустановленной причине выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовыми автомобилями «Ман» и «Валдай», - сообщили в ГИБДД Свердловской области.

Водитель «Газели» и пассажир «Валдая» пострадали, их доставили в больницу - в настоящий момент медики оказывают им необходимую помощь.

Экстренные службы стараются максимально быстро устранить последствия аварии, чтобы полиция могла восстановить движение на участке трассы.

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