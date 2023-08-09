«Стенограффия» показала, как выглядит «Стена Цоя» в Екатеринбурге

Фото: социальные сети фестиваля «Стенограффия»

Художники реставрируют «Стену Цоя» - подземный переход на Плотинке, уже почти месяц. Преображение «Стены Цоя» стало одним из проектов в рамках фестиваля уличного искусства. В социальных сетях фестиваля «Стенограффия» показали, как проходит ремонт.

- Отважные волонтеры, строители и художники проводят дни и ночи в переходе, чтобы преобразить значимое для горожан пространство, - пишут в социальных сетях фестиваля.

Фото: социальные сети фестиваля «Стенограффия»

В переходе появятся изображения музыканта Виктора Цоя, а также сюжеты с участием легенд Свердловского рок-клуба и современных рок-групп Екатеринбурга. Художники уже перешли к финальным штрихам - они начали оформлять переход иллюстрациями.

Фото: социальные сети фестиваля «Стенограффия»

Реставрацией занимается команда художников Hot Singles in Your Area и иллюстратор Алексей Грабилин. Они планируют завершить работы к 15 августа 2023 года.

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