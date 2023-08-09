Екатеринбургский пожарный спас котенка из задымленной квартиры

Причиной задымления стала пригоревшая еда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге пожарный спас котенка из задымленной квартиры. Спасатели прибыли в многоквартирный дом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Оказалось, что в квартире в духовке пригорела еда, а хозяев жилища дома не оказалось. В это время дым окутал помещение.

- Во время разведки пожарные установили, что хозяев не было, но в квартире находился маленький котенок, - рассказали в МЧС.

Момент спасения животного попал на кадры видеосъемки. Можно заметить, как мило разговаривает пожарный со спасенным котенком.

- Котенок, где котенок мявкает? Иди сюда скорее! Пойдем на воздух. Ты надышался? – спрашивает спасатель.

Ранее, днем 9 августа, в Пионерском поселке загорелось офисное здание. Как уточнили в региональном Управлении МЧС, на улице Данилы Зверева загорелась крыша пятиэтажного административного здания. Огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.

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