Депутат Хинштейн назвал мерзавцем уральца, обматерившего ребенка в шапке Z

В связи с решением суда Александр Хинштейн направил протест в Генпрокуратуру Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Депутат Государственной Думы Александр Хинштейн остался недоволен решением суда по делу уральца, обматерившего ребенка в шапке с буковой Z. Мужчину оштрафовали на семь тысяч рублей в связи с деятельным раскаянием. Уголовное дело по данной ситуации было прекращено.

- Это — просто плевок в лицо всем, кто находится сегодня в зоне СВО, — и в первую очередь отцу пострадавшего мальчика, - сообщил в Telegram-канале Александр Хинштейн.

В связи с таким решением Александр Хинштейн направил протест в Генпрокуратуру. Также депутат отметил, что с судебной системой в Свердловской области происходит «что-то неладное».

- Никогда не был сторонником внесудебных методов расправы, но, честное слово, просто чешутся руки против этого мерзавца, - добавил депутат.

Ранее Александр Хинштейн возмутился итогом дела отравителей из Екатеринбурга. Депутат считает, что приговор, для людей, виновных в отравлении 44 человек суррогатом, слишком мягкий.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru