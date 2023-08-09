Отец школьника, убившего в Екатеринбурге студентку, впервые прокомментировал трагедию

Школьника отправили в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подросток из Екатеринбурга, зарезавший 17-летнюю студентку колледжа имени Ползунова, воспитывался матерью и отчимом. Семья Леонида (имена изменены) переехала на Средний Урал из Вологодской области осенью 2021 года, когда старший брат парня поступал в вуз. При этом мать школьников на протяжении шести лет занимала пост депутата городской думы, а также возглавляла сельское поселение.

По версии следствия, вечером 6 августа Леонид зарезал Карину в гостях у одноклассника. По данным «КП-Екатеринбург», подростка задержали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», Леониду грозит до 10 лет лишения свободы.

- Очень тяжело на душе. О случившемся узнал от бывшей супруги. С ней я не поддерживал связь, а с сыном общаюсь. Сам толком не знаю, что и как произошло, - рассказал «КП-Екатеринбург» отец обвиняемого.

Накануне суд Железнодорожного района арестовал несовершеннолетнего на два месяца. Погибшую Карину похоронили 9 августа в родном Челябинске.

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