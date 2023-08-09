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НовостиПроисшествия9 августа 2023 12:49

В Нижнем Тагиле на предприятии тяжелый груз упал на рабочего

В цехе ЕВРАЗ НТМК произошло ЧП
Дарья ЧИПУРИНА
Инцидент произошел 6 августа в колесобандажном цехе

Инцидент произошел 6 августа в колесобандажном цехе

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Тагиле на заводе произошло ЧП. В цехе ЕВРАЗ НТМК тяжелый груз упал на рабочего. Мужчине оперативно оказали медицинскую помощь. Информацию о происшествии подтвердили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе свердловского завода.

Инцидент произошел 6 августа в колесобандажном цехе. Пока причина произошедшего неизвестна. Для ее установления создана комиссия. В дальнейшем рабочему будет предоставлена необходимая медицинская помощь.

- При кантовке валка на площадке сборки и перевалки клетей вальцовщик получил травму стопы, - рассказали в пресс-службе ЕВРАЗ НТМК.

Ранее сообщалось о том, что на заводе в Краснотурьинске во время демонтажа обрушилась труба. ЧП произошло днем 7 августа. Инцидент произошел в бывшем электролизном цехе завода, где специалисты предприятия «Развитие» готовились к техническому обрушению дымовой трубы №3.

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