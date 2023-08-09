В Академическом построят дом с фасадом из солнечных панелей

Панели помогут экономить жильцам дома больше 150 тысяч рублей в год Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге появится первый в России дом из солнечных панелей. Его построят в Академическом районе. Строительство многофункционального здания будет проходить в новом квартале – «Олимпика». Об этом сообщили в пресс-службе застройщика.

Солнечный фасад вбирает в себя свет и преобразует его в энергию. Это позволит экономить электричество. Панели помогут покрывать потребности в освещении, работе лифтов и другие общие нужды.

- Ожидаемый эффект – тридцать шесть тысяч киловатт-часов генерации. Вся энергия будет поступать в сеть многоквартирного дома, что позволит жителям экономить на квартплате, – рассказали в пресс-службе «РСГ – Академический».

В теплое время солнечные панели смогут замещать до 30% общедомового потребления электроэнергии, а осенью и зимой – 15%. Это поможет экономить жильцам больше 150 тысяч рублей в год.

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