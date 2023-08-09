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НовостиОбщество9 августа 2023 12:13

Треть водоемов Нижнего Тагила заражена кишечной палочкой

Купаться опасно на всех водоемах Нижнего Тагила
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Купаться в водоемах Нижнего Тагила опасно для здоровья

Купаться в водоемах Нижнего Тагила опасно для здоровья

Фото: Лев ИСТОМИН

В 2023 года Роспотребнадзор по Свердловской области не выдал ни одного положительного санитарно-эпидемиологического заключения в отношении водоемов и пляжей Нижнего Тагила.

То есть, купаться во всех водоемах город и его окрестностях рискованно для здоровья. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

В местах для купания 94% проб оказались неудовлетворительными, более того, в 38% проб из водоемов Нижнего Тагила специалисты обнаружили кишечную палочку. То есть вода загрязнена фекалиями.

При этом, почва на пляжах соответствует нормативам только в 12% случаев.