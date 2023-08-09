Власти Каменска-Уральского зачищают город от нелегальных свалок

Мусор отвозят на специальные полигоны Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Каменска-Уральского продолжает зачищать территорию города от нелегальных свалок. Об этом пишет портал KU66.RU.

В период с января по июль 2023 года в городе обнаружено 85 мест, где горожане незаконно размещали мусор. Ликвидировать получилось только 35 свалок.

Общий объем вывезенного из таких мест мусора составил 1579 кубических метров. На это потратили 1,21 миллиона рублей.

В мэрии отмечают, что больше всего свалок обнаружили в Красногорском районе, десять из них располагались в Синарском районе.

Отметим, что с 1 января 2019 года в Свердловской области проводится мусорная реформа, которая предполагает в том числе ликвидацию незаконных свалок.