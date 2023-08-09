Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 12:05

Власти Каменска-Уральского зачищают город от нелегальных свалок

За полгода на улицах ликвидировали 35 мусорных куч
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Мусор отвозят на специальные полигоны

Мусор отвозят на специальные полигоны

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Руководство Каменска-Уральского продолжает зачищать территорию города от нелегальных свалок. Об этом пишет портал KU66.RU.

В период с января по июль 2023 года в городе обнаружено 85 мест, где горожане незаконно размещали мусор. Ликвидировать получилось только 35 свалок.

Общий объем вывезенного из таких мест мусора составил 1579 кубических метров. На это потратили 1,21 миллиона рублей.

В мэрии отмечают, что больше всего свалок обнаружили в Красногорском районе, десять из них располагались в Синарском районе.

Отметим, что с 1 января 2019 года в Свердловской области проводится мусорная реформа, которая предполагает в том числе ликвидацию незаконных свалок.