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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:52

В Ирбите обнаружили труп зараженной бешенством лисы

В Ирбите ввели карантин по бешенству после гибели лисицы
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Лисы часто являются переносчиками смертельного заболевания

Лисы часто являются переносчиками смертельного заболевания

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В уральском городе Ирбит в частном секторе обнаружили труп лисицы, зараженной бешенством. После этого в населенном пункте ввели карантин по бешенству, началась бесплатная вакцинация домашних животных. Ее проводят в Ирбитской ветеринарной клинике, расположенной по улице Ленина. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- В результате обследования установлено, что погибшее животное являлось носителем вируса бешенства, - заявляют в администрации Ирбита.

Жителям Ирбита советуют быть осторожными, следить за поведением домашних животных, так как бешенство передается кошкам, собакам и домашнему скоту.