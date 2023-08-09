В Ирбите обнаружили труп зараженной бешенством лисы

Лисы часто являются переносчиками смертельного заболевания Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В уральском городе Ирбит в частном секторе обнаружили труп лисицы, зараженной бешенством. После этого в населенном пункте ввели карантин по бешенству, началась бесплатная вакцинация домашних животных. Ее проводят в Ирбитской ветеринарной клинике, расположенной по улице Ленина. Об этом пишет издание «ФедералПресс».

- В результате обследования установлено, что погибшее животное являлось носителем вируса бешенства, - заявляют в администрации Ирбита.

Жителям Ирбита советуют быть осторожными, следить за поведением домашних животных, так как бешенство передается кошкам, собакам и домашнему скоту.