В Свердловской области похолодает до +3

В регионе станет холоднее с 10 августа
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Свердловскую область придет похолодание. С 10 августа температура воздуха в регионе начнет опускаться. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин в Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Вечером 9 августа на Среднем Урале начнет холодать. Однако ливней и гроз в это время не ожидается.
- Через регион с севера на юг начнет движение холодный атмосферный фронт, предваряя распространение холодного воздуха со стороны Карского моря. Из-за близости к центру антициклона фронт пройдет почти посуху, - пояснил Пулин.
Уже днем 10 августа в области температура воздуха прогреется лишь до +20 градусов. Такая погода продержится в регионе несколько дней. А 12 и 13 августа ночная температура и вовсе может опуститься до +3.
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