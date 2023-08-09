Мэр Березовского опубликовал проект детской поликлиники

Так будет выглядеть новая поликлиника. Фото: проектная документация

Мэр города Березовского Евгений Писцов опубликовал проект здания детской поликлиники, которую возведут в городе к 2025 году на месте инфекционного отделения Центральной городской больницы.

По данным издания ИА «Уральский меридиан», сейчас проектирование поликлиники на территории больничного городка завершается.

Новое здание будет четырехэтажным, за смену здесь будут принимать 800 человек при наличии специалистов. Старое здание инфекционного отделения уже снесли, сейчас там расположен пустырь.