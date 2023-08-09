В Екатеринбурге женщина набросилась на подростка

Фото: скриншот с видео

На Вторчермете женщина набросилась с кулаками на мальчика. Инцидент произошел днем 8 августа рядом с остановкой «Ляпустина».

- Информация о конфликте зарегистрирована. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято обоснованное решение, - сообщили в УМВД России по Екатеринбургу. - В ближайшее время сотрудники отдела полиции №12 опросят участников инцидента.

Также там отметили, что женщина, попавшая на видеозапись, сама обратилась в полицию. Она рассказала, что конфликт произошел поле того, как подросток оскорбил ее в ответ на сделанное замечание.

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