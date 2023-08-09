«Атомстройкомплекс» начал строительство нового жилого квартала на Химмаше

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Строительство комплекса «Северный Химмаш» стартовало с 10-этажного жилого дома с коммерческими помещениями, всего площадь первой очереди застройки составит 17 тыс. кв.м, ввод запланирован во 2 квартале 2025 года. Проект включает строительство еще двух жилых домов и удобного выезда на улицу Южногорская. В следующей очереди предусмотрено строительств коворкинг-пространства для встреч и досуга жильцов, а также дополнительного выезда на улицу Дагестанская. Продажи квартир в ЖК стартуют в ближайшие дни.

При разработке проекта учитывались пожелания жителей микрорайона, в частности, к безопасности и доступности инфраструктуры, экологичности. Особенность этого проекта заключается в том, что компания «Атомстройкомплекс» формирует безопасную, комфортную среду нового квартала, сохраняя для новоселов возможность остаться в привычной локации. Как показал опрос жителей, переехать в другую часть Екатеринбурга хотят менее трети участников, при этом на Химмаше сложился дефицит современного качественного жилого фонда. Уже до старта продаж поступило большое число заявок в «лист ожидания», рассказали в пресс-службе компании «Атомстройкомплекс».

В новом жилом комплексе «Северный Химмаш» предусмотрена установка IP-видеокамер на дворовой территории, в лифтах и холлах первых этажей, в парадных входах в дома. Территория отгорожена от улицы, въезд машин запрещён, а доступ посторонних ограничен, так что родители смогут спокойно отпускать детей во внутренний двор, где каждый уголок имеет свою уникальную атмосферу — здесь можно провести время с семьей и друзьями, поиграть на детских площадках, в настольный теннис, домино или шахматы, или просто отдохнуть на скамейке.

Прямые выходы в сосновый парк площадью 24 га, с разветвлённой сетью тропинок, площадками для отдыха и спорта и выходом на живописный берег Нижне-Исетского пруда. Сейчас здесь проходит масштабная реконструкция стадиона, входной группы и главной аллеи.