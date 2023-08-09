На праздник в честь 300-летия Екатеринбурга потратили около 250 млн

Празднование Дня города состоится 19 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

На праздник в честь 300-летия Екатеринбурга потратили около 250 миллионов. Об этом сообщил E1.RU начальник управления культуры города Илья Марков.

- В этом году в бюджете Екатеринбурга на эти цели было предусмотрено около 150 миллионов. Плюсом около 100 миллионов рублей от партнеров праздника. Примерно в 250 миллионов рублей вышла вся фестивальная неделя, - рассказал Илья Марков.

Он также отметил, что обычный День города обходится в 35–50 миллионов рублей.

Напомним, празднование Дня города состоится 19 августа. На разных площадках выступят группа «Чайф», Вячеслав Бутусов с хитами «Наутилуса», Александр Новиков, Niletto и Клава Кока, Пелагея и «Хор Турецкого», а также множество других приглашенных артистов.

В честь юбилея концерты и мероприятия будут проходить не только в День города, но и в течение всей недели до него. Здесь публикуем подробную программу празднования 300-летия в Екатеринбурге - 2023.

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