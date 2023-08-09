Пара познакомилась в 2022 году Фото: читатель «КП»

В Челябинске прошли похороны 17-летней Карины (имена изменены – прим.ред), убитой вечером 6 августа в Екатеринбурге в районе Старой Сортировки. Главный фигурант уголовного дела – 15-летний девятиклассник, с которым встречалась девушка.

Вечером воскресенья пара пришла в гости к однокласснику парня, чтобы выпить водки. Спиртное быстро ударило в голову, но вместо желаемого расслабления пришла агрессия. Леонид учинил разборки с возлюбленной, а потом обвинил в измене. После чего принялся избивать.

- Я столько крови никогда не видел! Просто ошметки целые валялись. От лица девушки ничего не осталось. Он бил ее молотком, потом топил. В конечном счете, ударил ножом в шею. Всю ночь отмывал кровь с пола. У сына психологическая травма. Но он молодец у меня, догадался написать нам, - поделился хозяин квартиры, в которой произошло убийство.

Следующим утром жилище обследовали криминалисты Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК «Убийство».

- Молодые люди, по предварительным данным, около часа шумно выясняли отношения, но мирно разрешить вспыхнувшую ссору, к большому сожалению, не смогли. По одной из отрабатываемых версий, возможной причиной убийства могла послужить ревность, - сообщил представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что мамой задержанного оказалась бывшая глава сельского поселения в Вологодской области и депутат думы одного из муниципалитетов.

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