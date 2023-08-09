В Свердловской области проверяют водоемы

Итоги проверки водоемов проведут в ноябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области проверяют 14 водоемов. Если они будут нуждаться в реабилитации, укреплении берегов или очистке от илистых отложений, их включат в региональную программу оздоровления водных объектов. Мониторинг проводится министерством природных ресурсов и экологии.

- Более 5,8 миллиона рублей из областного бюджета в 2023 году направлено на мониторинг за изменением дна и берегов водоемов региона, итоги которого будут подведены в ноябре, - рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Проверять водоемы будут при помощи измерительных приборов. В том числе будет исследоваться вода и донные отложения, анализироваться их химический состав на наличие тяжелых металлов и фосфатов.

Исследования проводят на Верхне-Сысертском, Сысертском, Нижне-Сысертском, Артинском, канале между озерами Боевское и Щелкунское, Верх-Исетском, Верхне-Макаровском, а также озерах Щелкунском, Нижнетуринском водохранилищах, водохозяйственной системе озера Боевское, реке Боевка (Никольский пруд), Окуневском, Балтым и Багаряк.

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