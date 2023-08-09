В Екатеринбурге Daewoo Nexia спровоцировала массовое ДТП

Авария случилась на улице Победы. Фото: ГИБДД по Свердловской области

В Екатеринбурге Daewoo Nexia влетела в Lada Granta. Авто откинуло на ВАЗ-2111, который был набит арбузами. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Авария произошла днем 9 августа на улице Победы. Daewoo Nexia при повороте не пропустила встречную Lada Granta, из-за чего они столкнулись. Однако после этого отечественную машину откинуло на рядом стоящий ВАЗ.

- В результате аварии 47-летняя водитель Лады госпитализирована в больницу с травмой головы, - рассказали в ГИБДД области.

Ранее, днем 8 августа, в Первоуральске пьяный водитель Infiniti сбил 84-летнюю пенсионерку. За рулем иномарки находился 55-летний мужчина. В отношении него инспекторами ДПС составлен административный материал по части 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

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