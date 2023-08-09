На ВИЗ-Стали подвели итоги оздоровительных проектов за 1 полугодие 2023 года

На предприятии провели велогонку "Стальной прокат". Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

На ВИЗ-Стали (входит в Группу НЛМК) в 1 полугодии 2023 года более 50% сотрудников стали участниками корпоративных оздоровительных программ.

По программе добровольного медицинского страхования металлурги получают услуги в клиниках Екатеринбурга и санаторно-курортное лечение в российских здравницах. Работники регулярно проходят медицинские профосмотры. В заводском здравпункте бесплатно проводятся вакцинация от инфекционных заболеваний, физиотерапевтические процедуры и консультации узких специалистов. Организовано круглосуточное горячее питание с компенсацией 60% стоимости и возможностью доставки на рабочее место. Во всех подразделениях оборудованы современные комнаты приема пищи.

Медосмотр на предприятии. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Для формирования приверженности работников к здоровому образу жизни ВИЗ-Сталь развивает корпоративный спорт. В 1 полугодии прошла спартакиада по 7 видам спорта и семейная велогонка с элементами трейла «Стальной прокат». Сотрудники могут бесплатно тренироваться в тренажерных залах на территории предприятия, заниматься хоккеем, футболом или северной ходьбой в составе заводских команд, получать частичную компенсацию за оплату занятий спортом в фитнес-клубах и секциях.

ВИЗ-Сталь оказывает поддержку семьям металлургов, возмещая до 90% затрат на покупку путевок в летние оздоровительные и спортивные лагеря для детей работников.

Тренажерный зал на предприятии. Фото: пресс-служба ВИЗ-Стали

Профилактика заболеваемости и поддержка здорового образа жизни металлургов — одно из ключевых направлений социальной политики компании. В общей сложности на оздоровительные программы в 2023 году ВИЗ-Сталь направит свыше 20 млн рублей. Дополнительные средства выделены на материальную адресную помощь ветеранов, организацию их санаторно-курортного и медицинского лечения, активного досуга и др.