В Ирбите введен карантин по бешенству из-за дикой лисы

Тело лисицы нашли 3 августа
Фото: Григорий КУБАТЬЯН
В Ирбите ввели карантин из-за бешеной лисы. 3 августа тело животного нашли в частном секторе. Об этом сообщает издание TagilCity.ru, ссылаясь на администрацию города.
Труп лисы отправили на экспертизу. Она показала, что животное было бешенным. В связи с этим в городе был введен карантин. Сейчас горожан агитируют поставить прививку себе и своим животным.
- Вакцинация (бесплатно предоставляется вакцина) проводится в Ирбитской ветеринарной лечебнице по адресу улице Ленина, 42 каждую пятницу с восьми утра - до трех часов дня, - рассказали в мэрии Ирбита.
Ранее, в марте 2023 года, карантин по бешенству введен под Екатеринбургом. В садах был обнаружен труп лисицы. Карантин длился до 16 мая.
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