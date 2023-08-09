Девочка, пострадавшая на батуте в Нижнем Тагиле, получит 100 тыс рублей

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с хозяина батутного парка компенсации морального вреда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле владелец батутного парка выплатит 12-летней девочке моральную компенсацию. Ребенок получил травму на аттракционе. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в феврале. Компания детей пришла отмечать день рождения в батутный парк в торговом центре. Вместе с ними были взрослые. Однако праздник омрачила травма, полученная одним из детей. Девочка сломала кости голени.

- В рамках надзорных мероприятий установлено, что вред ребенку причинен в результате ненадлежащего исполнения инструктором своих должностных обязанностей, выразившихся в необеспечении безопасного поведения детей на аттракционе, - отметили в ведомстве.

Прокуратура направила иск в суд о взыскании с хозяина батутного парка компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования. С предпринимателя должны взыскать 100 тысяч рублей. Пока акт не вступил в законную силу.

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