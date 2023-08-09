Подготовительные проектные работы должны начаться в 1 квартале 2024 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкцию гостиницы «Исеть» планируют начать в 2026 году. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Делового Дома на Архиерейской».

- Реконструкция объекта начнется не ранее 2026 года - при условии своевременного прохождения всех процедур и согласований. Учитывая масштабность и сложность проекта восстановления, возможны определенные коррективы, - рассказали в компании.

Также там рассказали, что подготовительные проектные работы по графику должны начаться в 1 квартале 2024 года.

Напомним, ранее министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов сообщал, что гостиницу «Исеть» начнут ремонтировать в 2023 году.

- Первый шаг - внесение в уставной капитал объектов вновь создаваемого юридического лица, разработка необходимой документации, - говорил Алексей Кузнецов. - После получения пакета документов будет начата реконструкция.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru