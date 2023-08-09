Подготовительные проектные работы должны начаться в 1 квартале 2024 года
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Реконструкцию гостиницы «Исеть» планируют начать в 2026 году. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе «Делового Дома на Архиерейской».
- Реконструкция объекта начнется не ранее 2026 года - при условии своевременного прохождения всех процедур и согласований. Учитывая масштабность и сложность проекта восстановления, возможны определенные коррективы, - рассказали в компании.
Также там рассказали, что подготовительные проектные работы по графику должны начаться в 1 квартале 2024 года.
Напомним, ранее министр по управлению государственным имуществом Свердловской области Алексей Кузнецов сообщал, что гостиницу «Исеть» начнут ремонтировать в 2023 году.
- Первый шаг - внесение в уставной капитал объектов вновь создаваемого юридического лица, разработка необходимой документации, - говорил Алексей Кузнецов. - После получения пакета документов будет начата реконструкция.
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