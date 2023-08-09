Глава Свердловской области поучаствовал в открытии тропы Татищева в Подмосковье

Прогулка состоялась в преддверии 300-летия столицы Среднего Урала. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области прибыл в город Солнечногорск под Москвой. Евгений Куйвашев принял участие в открытии тропы Татищева. Событие состоялось 8 августа. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Среднего Урала.

Пешеходную тропу оценили также и помощник Президента РФ Владимир Мединский, председатель Комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Они прошли маршрут, который достигает 1223 метров. Прогулка состоялась в преддверии 300-летия столицы Среднего Урала.

- Тропа ведет от автодороги рядом с деревней Шахматово к месту захоронения Василия Никитича Татищева, являющегося объектом культурного наследия федерального значения, - отметили в областном правительстве.

Сама тропа идет через овраги. Там построили мостовые переходы. Маршрут будет доступен для всех желающих круглый год. Для отдыха там установили скамейки, урны для мусора и наружное освещение.

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