Последний пожар был потушен в Невьянском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области потушены все лесные пожары. Последнее возгорание, действовавшее в Невьянском районе на пяти гектарах, удалось ликвидировать днем 8 августа. В его тушении принимали участие 22 спасателя и восемь пожарных машин. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики региона.

- По данным на 10:00 9 августа, новых пожаров в лесах региона не зафиксировано, - отметили в областном правительстве.

Ранее в лесах Свердловской области прошли противопожарные рейды. Проверки длились с 5 по 6 августа. Контрольные патрульные группы выходят на проверки, чтобы не допустить ухудшения пожарной обстановки. Представители лесничества, сотрудники Минприроды, отделы лесного контроля и добровольцы входят в группу.

- Не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ, - рассказали в региональном правительстве.

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