В центре Екатеринбурга самокатчик обстрелял тонированный Mercedes

Полиция выясняет, кто стрелял в иномарку Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на Московской, 19 накануне, 8 августа человек на самокате обстрелял черный тонированный Mercedes, принадлежащий женщине – гендиректору компании. Об этом пишет E1.RU.

- Утром я записывалась на прием в администрацию Верх-Исетского района и приехала туда пораньше. Оставив машину на парковке, зашла внутрь, - рассказала изданию женщина. - Судя по записи камеры наблюдения, человек подошел к задней пассажирской двери, которая тонирована абсолютно.

Женщина заявила, что считает это покушением, так как самокатчик, по ее словам, стрелял на уровне головы. Также она отметила, что к этому может быть причастен бизнесмен, который задолжал ей 15 миллионов рублей. Якобы незадолго до произошедшего суд обязал его выплатить ей деньги.

Произошедшим занимается полиция.

- Заявление гражданки зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района, - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту.

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