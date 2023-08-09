На борьбу с онкологией губернатор Евгений Куйвашев направил дополнительный миллиард

Глава региона направил дополнительные средства из областного бюджета на приобретение лекарств для пациентов с онкозаболеваниями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловское правительство во главе с губернатором Евгением Куйвашевым 3 августа 2023 года приняло решение направить дополнительные средства из областного бюджета на приобретение лекарств для пациентов с онкозаболеваниями.

– Речь идет о предоставлении пациентам бесплатных лекарств, – сказал Евгений Куйвашев. – В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований. В 2023 году из областного бюджета направим на эти цели один миллиард рублей.

В связи с этим были внесены изменения в Территориальную программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В 2023 году объем финансирования программы вырастет почти на 2 млрд рублей. Благодаря этому увеличится ряд нормативов на оказание медпомощи и проведение диагностики.

Постановление правительства позволило перераспределить бюджет ТФОМС. Средства в объеме 1 млрд рублей, которые ранее планировались на лечение новой коронавирусной инфекции, перенаправлены на оказание помощи по профилю «онкология». По данным ТФОМС, в 2023 году число случаев стационарного лечения COVID-19 снизилось до 6 тысяч.

Всего до конца 2023 года на противоопухолевую лекарственную терапию запланировано около 8 миллиардов рублей из средств региональной системы ОМС.

Борьба со злокачественными новообразованиями входит в число инициатив нацпроекта «Здравоохранение». Решение областного правительства позволит обеспечить уральцев с онкозаболеваниями госгарантиями по льготному лекарственному обеспечению. Пациенты получат своевременную терапию для стабилизации течения заболевания, профилактику осложнений.