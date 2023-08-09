Набережную реки Исеть украсят яркой подсветкой

Подсветка будет иметь несколько режимов. Фото: «УГМК-Застройщик»

В Екатеринбурге на берегу реки Исети установят новую иллюминацию. Центр украсят яркой подсветкой в честь 300-летия города. Об этом сообщили в пресс-службе «УГМК-Застройщик», которая занимается установкой светового оформления.

Новая подсветка будет иметь несколько режимов: будничный и праздничный, а также цвета можно будет менять в зависимости от времени года. На данный момент у Исети проходят тестовые запуски иллюминации.

- Выразительная иллюминация подчеркивает панораму пространства и окружающую архитектуру квартала, начиная от делового дома «Демидов» до Свердловского академического театра драмы, - отметили в «УГМК-Застройщик».

Помимо этого, планируется осветить и фасад здания делового дома «Демидов». Для подсветки двух объектов используют энергосберегающие лампы, которые могут менять яркость и цвет.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru