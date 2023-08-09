Алексей Вихарев провел с волонтерами субботник в больнице на Эльмаше

Фото: Алексей Вихарев

Депутат гордумы Екатеринбурга и председатель медицинской фракции Алексей Вихарев провел с волонтерами субботник в больнице №23 на Эльмаше. Они скосили траву и подрезали кусты на площади почти в шесть гектаров, а также вывезли отходы.

- Считаю территорию, где находится 23 больница уникальной - больше половины ее площади занимают зеленые насаждения и парк, где любят гулять пациенты и горожане, о нем нужно заботиться также, как и о самой больнице, - написал депутат в telegram-канале.

Ранее Алексей Вихарев передал ГКБ №23 Lada Granta и Lada Largus для выездной работы врачей. Также он ремонтировал рентген-кабинет, организовал множество выездных диспансеризаций для жителей района и помогал с вакцинацией во время пандемии.

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