На Урале 14-парень попал в реанимацию, перевернувшись на питбайке

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижних Сергах 8 августа 14-парень попал в реанимацию, перевернувшись на питбайке. С травмами головы, а также ушибами груди и легкого его доставили сначала в Нижнесергинскую ЦРБ, а затем перевели в ДГКБ №9 Екатеринбурга. Сейчас мальчик находится в тяжелом состоянии.

- Юный байкер двигался с небезопасной скоростью по улице Барабоновой, на незарегистрированном в установленном законом порядке транспорте и не предназначенном для передвижения по дорогам общего пользования, вследствие чего не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Полицейские выяснили, что питбайк мальчику подарил отец. Он катался на нем с июня. Мать при этом опасные увлечения сына не одобряла.

На отца мальчика инспекторы ДПС составили административные материалы за то, что пустил подростка без прав за руль. Кроме того, материалы направлены в подразделение по делам несовершеннолетних территориального ОВД для привлечения законного представителя к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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