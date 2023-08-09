Крупнейший в России HR-форум состоится в сентябре

Фото: пресс-служба Форума

В этом году Всероссийский HR FORUM BIG FISH будет проходить 2 дня – одна из самых больших конгрессных площадок страны объединит более 4000 участников, более 100 спикеров, 30 регионов, а также примет в 5 залах 100 часов деловой программы с топовой повесткой для HR, руководители компаний и маркетологов.

Старт форума запланирован на 21 сентября и приурочен к профессиональному празднику HR-специалиста.

- Наш форум станет главным HR-событием года для тех, кто хочет построить сильные команды российского бизнеса, быстро и результативно решать вопросы, связанные с привлечением и удержанием профессионалов в штат и построить конкурентную в текущих реалиях кадровую стратегию в компании. Цель проекта – создать влиятельную коммуникационную площадку в России, которая объединит HR-директоров федеральных и региональных компаний, руководителей бизнеса, государственные структуры и бизнес-сообщества, чтобы не только обсуждать, а совместно находить рабочие решения вопросов нехватки профессионалов, которое тормозит развитие бизнес, рассказывает - Алексей Гроховский, генеральный продюсер HR-FORUM BIG FISH, коммерческий директор Be Brand People Advent&Event.

В программе - кейсы региональных и федеральных компаний, эффективные методиками работы с персоналом и трендовые темы для HR, руководителей, маркетологов. Спикеры — лидеры крупнейших HR-сообществ России, авторы бестселлеров по маркетингу и управлению бизнесом. Классические панельные дискуссии и круглые столы будут дополнены необычными форматами нетворкинга, отраслевыми батлами и квестами. Впервые в рамках форума пройдет «Факапнайт» - презентации кейсов, которые помогли получить полезный опыт.

Среди ключевых тем, которые будут подниматься на форуме – привлечение и мотивация «синих воротничков» на промышленные предприятия, HR-бренд региона: как решать вопросы локальной привлекательности для профессионалов, государство - как работодатель, искусственный интеллект в HR и автоматизация процессов, построение конкурентного HR-бренда, стратегическое планирование, работа с выгоранием и ментальное здоровье персонала и многое другое – более 40 часов кейсов, круглых столов и панельных дискуссий найдут ответы на самые актуальные вопросы отрасли.

- Третий год подряд в день HR-специалиста в России MTS-Live Холл становится площадкой для диалога по актуальным вопросам кадровой политики компаний и местом встречи HR-сообщества России. В прошлом году форум посетило более 2000 человек. В этом году мы ждем 3000 гостей из 30 регионов страны от Санкт-Петербурга до Владивостока. Проекты такого масштаба демонстрируют заинтересованность в проблематике дефицита кадров и бизнеса и власти, - говорит Денис Секкер, коммерческий директор МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

В рамках форума также будут подведены итоги ежегодного российского рейтинга HR-специалистов «ТОП-50 HR».

Признание экспертным жюри кейса участника - это знак качества работы любого HR- специалиста. И иногда сложно рассказать в открытую про свои достижения, а получив оценку нашего жюри - не остается сомнений, что твоя работа - это профессиональное достижение», - отметила генеральный продюсер рейтинга ТОП 50 HR 2023, HR стратег, консультант собственников и ТОП команд Надежда Селиванова.

Заявка на участие в рейтинге подаётся бесплатно на сайте форума.