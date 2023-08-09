Пятилетнюю девочку, найденную на улице в Екатеринбурге, передали родителям

Девочка потерялась во время прогулки с сестрой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятилетнюю девочку, найденную 8 августа на улице в Академическом районе Екатеринбурге, передали родителям. Оказалось, что она потерялась во время прогулки с девятилетней сестрой.

- Ребенок был передан родителям. Они пояснили, что младшая дочь 2019 года рождения гуляла под присмотром старшей 2014 года рождения, - рассказали в УМВД Екатеринбурга. - В какой-то момент старшая сестра упустила девочку из вида. Об этом она сообщила родителям.

Полицейские выяснили, что противоправных действий в отношении ребенка не совершено. Родители девочки привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, пятилетнюю девочку нашли прохожие рядом с торговым центром «Академический». Они доставили ребенка в дежурную часть.

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