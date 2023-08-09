Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 4:45

В Салехарде уличное освещение переводят в зимний режим работы

Систему перестроят с 11 августа
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Улицы будут освещать по вечерам с 11 августа. Фото: пресс-служба администрации Салехарда

Улицы будут освещать по вечерам с 11 августа. Фото: пресс-служба администрации Салехарда

В администрации Салехарда рассказали, что с 11 августа систему уличного освещения начнут переводить в зимний режим работы. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Изменения коснутся и подсветки зданий в центральной части города. К новому сезону в Салехарде заменили шесть светильников, а также установили семь новых светильников. За два года на улицах города удалось обновить 232 светильника.

Напомним, что на зимний режим освещения улиц с 31 июля перешли в Ноябрьске. Теперь городские улицы освещаются с вечера.