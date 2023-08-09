В Салехарде уличное освещение переводят в зимний режим работы

Улицы будут освещать по вечерам с 11 августа. Фото: пресс-служба администрации Салехарда

В администрации Салехарда рассказали, что с 11 августа систему уличного освещения начнут переводить в зимний режим работы. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Изменения коснутся и подсветки зданий в центральной части города. К новому сезону в Салехарде заменили шесть светильников, а также установили семь новых светильников. За два года на улицах города удалось обновить 232 светильника.

Напомним, что на зимний режим освещения улиц с 31 июля перешли в Ноябрьске. Теперь городские улицы освещаются с вечера.