Екатеринбург вошел в пятерку лидеров в «обручальном индексе» городов России

Продажи обручальных колец в Екатеринбурге за первые шесть месяцев года выросли на 9% Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург вошел в пятерку лидеров в «обручальном индексе» [прим.ред: показывает число обручальных колец, купленных с января по июнь 2023 года, на тысячу жителей города] городов России и занял четвертое место в рейтинге. Его составили аналитики ювелирного бренда SOKOLOV, проанализировав продажи обручальных колец в разных регионах России.

В Екатеринбурге индекс составил 2,5. Причем по среднему чеку город стал четвертым по стране - 11 644 рубля. Месяцем самых активных продаж, по подсчетам специалистов, стал июнь. Лидером по покупкам обручальных колец стали москвичи.

Фото: скриншот

Также аналитики отметили ,что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи обручальных колец в Екатеринбурге за полгода выросли на 9%, а средний чек увеличился на 10%. При этом больше половины (64%) екатеринбуржцев предпочитают золото и чаще всего выбирают красное (46%) и белое (36%).

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