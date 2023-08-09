В Верхней Сысерти проходит турслет пенсионеров

Фото: департамент информполитики региона

В Верхней Сысерти на территории санатория «Гранатовая бухта» в 12 раз проходит турслет пенсионеров. Участие в нем принимают более 120 туристов со всего региона. Ранее такого разнообразного состава участников не было.

В программе турслета - мастер-классы, квесты, ночное ориентирование, бардовские песни и танцевальный флешмоб.

- Особое внимание досугу пенсионеров в Свердловской области поручил уделять губернатор Евгений Куйвашев, - отметили в департаменте информполитики. - После посещения в 2022 году фестиваля «Новоуральское долголетие» глава региона поставил задачу: повсеместно в регионе подходить к поддержке всех инициатив и идей людей старшего возраста неформально.

Напомним, также на фестивале губернатор анонсировал новые меры поддержки пенсионеров. Речь идет о программе путешествий «Золотое кольцо Урала», включающей бесплатные экскурсии с транспортом и медсопровождением, а также системе скидок, которые будут действовать в продуктовых и хозяйственных магазинах.

- Мне хочется, чтобы пенсия стала временем, которое пожилые люди могли бы посвятить себе после десятилетий труда, - рассказал глава региона. - Программа путешествий по Уралу - это возможность для пенсионеров увидеть новые красоты, завести знакомства.

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