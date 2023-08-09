Завершены поиски 72-летнего уральца, пропавшего в лесу

Поисками мужчины занимались не только волонтеры, но и полицейские
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Завершены поиски 72-летнего Леонида Туснолобова, пропавшего в лесу.
- Найден, Жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
Пенсионер пропал 7 августа. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Поисками мужчины занимались не только волонтеры, но и полицейские.
Напомним, в Свердловской области почти неделю идут поиски 49-летнего мужчины. О местонахождении Шамси Саттыкова неизвестно со 2 августа.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru