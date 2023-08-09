Завершены поиски 72-летнего уральца, пропавшего в лесу

Поисками мужчины занимались не только волонтеры, но и полицейские Фото: Алексей БУЛАТОВ

Завершены поиски 72-летнего Леонида Туснолобова, пропавшего в лесу.

- Найден, Жив. Всем большое спасибо за помощь в поиске, - сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Пенсионер пропал 7 августа. Сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи. Поисками мужчины занимались не только волонтеры, но и полицейские.

Напомним, в Свердловской области почти неделю идут поиски 49-летнего мужчины. О местонахождении Шамси Саттыкова неизвестно со 2 августа.

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