На ВИЗе открыли пешеходный мост с изображениями Екатеринбурга на фасаде

Фото: социальные сети СвЖД
В Екатеринбурге открыли крытый пешеходный переход через железнодорожные пути на станции «ВИЗ». На фасадах моста изобразили некоторые узнаваемые здания Екатеринбурга: здание Администрации, Храм на Крови, здание Правительства, Высоцкий, Белую башню и другие постройки. Мост так украсили в честь 300-летия Екатеринбурга.
- Новый мост имеет три схода: один к островной платформе для выхода пассажиров к поездам, два других – для обеспечения безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный, - сообщают в социальных сетях СвЖД.
Старый пешеходный мост 1954 года постройки планируют демонтировать.
На территории остановочного комплекса также установили модульный туалет, оборудовали пешеходные дорожки и постелили газон. У каждого лестничного схода оборудованы лифты.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru