На ВИЗе открыли пешеходный мост с изображениями Екатеринбурга на фасаде

Фото: социальные сети СвЖД

В Екатеринбурге открыли крытый пешеходный переход через железнодорожные пути на станции «ВИЗ». На фасадах моста изобразили некоторые узнаваемые здания Екатеринбурга: здание Администрации, Храм на Крови, здание Правительства, Высоцкий, Белую башню и другие постройки. Мост так украсили в честь 300-летия Екатеринбурга.

- Новый мост имеет три схода: один к островной платформе для выхода пассажиров к поездам, два других – для обеспечения безопасного сквозного прохода жителей микрорайона Заречный, - сообщают в социальных сетях СвЖД.

Старый пешеходный мост 1954 года постройки планируют демонтировать.

На территории остановочного комплекса также установили модульный туалет, оборудовали пешеходные дорожки и постелили газон. У каждого лестничного схода оборудованы лифты.

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