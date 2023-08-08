В Екатеринбурге в честь Дня города запустят два салюта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День города - 19 августа, в Екатеринбурге запустят два салюта. Один салют запустят традиционно в центре города, а другой - возле торгового центра «VEER Mall» на Уралмаше. Точное время салюта на Уралмаше пока неизвестно, но праздник там будет идти с 14:00 до 21:00.

Ранее в Администрации города сообщили, что в этом году салют будут запускать с одной точки - на Плотинке. С нескольких точек салют запускали во время пандемии, для того чтобы обеспечить социальную дистанцию.

Напомним, что День города отмечается в 2023 году 19 августа. В этот день в парке Маяковского выступит «Агата Кристи» и группа «Чайф». Возле КРК «Уралец» концерт дадут Niletto и Клава Кока. В ТЦ «VEER Mall» хор Турецкого споет для горожан. А на проспекте Ленина — «Дискотека Авария».

Праздновать 300-й юбилей города екатеринбуржцы начнут 12 августа, в День строителя. В этот день выступит Леонид Агутин. А 16 августа, в День танца, концерт даст балет "Тодес". 17 августа на финале «Мисс Екатеринбург» споет группа "Банд’Эрос".

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