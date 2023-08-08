Свердловские власти обустроили могилу одного из основателей города в Подмосковье

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Днем 8 августа в Подмосковье открыли благоустроенную тропу и место захоронения Василия Татищева. Реконструкцией занимались Екатеринбургские власти. На открытии присутствовали Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вместе с помощником Президента РФ Владимиром Мединским, председателем комитета Государственной Думы РФ по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, губернатором Московской области Андреем Воробьёвым и главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

- У нас всё получилось – накануне нашего большого юбилея мы открыли эту тропу, - сказал Алексей Орлов.

Пешеходная тропа - 1223 метра, на протяжении всего маршрута есть овраги, через которые сделали мосты. Также на маршруте есть скамейки для отдыха, освещение и урны.

Проект реализовывали при поддержке правительства Московской области, а министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отремонтировало подъезд к тропе.

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