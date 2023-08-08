Екатерина Мизулина рассказала о жалобах на будущий концерт «Сансары»

Концерт должен пройти в клубе, который находится в здании Ельцин Центра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Концерт группы «Сансара», который пройдет 10 августа в клубе, расположенном в здании Ельцин Центра в Екатеринбурге, привлек внимание главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. На своей странице в Телеграм она рассказала, что к ней с возмущением по поводу этой ситуации обратились «общественники и неравнодушные граждане».

- Действительно вопросов очень много, - сказала Екатерина Мизулина в своем телеграм-канале. - Хочется какого-то порядка и справедливости, четкой и внятной позиции — можно или нет проводить какие-то мероприятия в России тем людям, которые высказывались против спецоперации или против России, уехали, бросили нашу страну в трудную минуту. Хочется четкие и понятные правила стандарты. Сколько можно бегать за каждым конкретным исполнителем?

Лидер группы «Сансара» покинул Россию летом прошлого года. Концерт, который может пройти 10 августа, должен стать первым в России с того момента.