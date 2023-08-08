Вратарь «Урала» вошел в топ-33 лучших игроков чемпионата России

О переходе вратаря в «Урал» стало известно в 2020 году. Фото: ФК «Урал»
Вратарь футбольного клуба «Урал» Илья Помазун попал в список лучших игроков чемпионата России.
Топ из 33 лучших игроков ежегодно составляется Российским футбольным союзом по итогам национального чемпионата.
- Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по своим амплуа, - рассказали в РФС.
Помимо Помазуна в этот список вошли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.
Напомним, о переходе голкипера в «Урал» стало известно в 2020 году. В марте нынешнего года вратарь вошел в состав сборной России во время матчей с Ираном и Ираком.