Вратарь «Урала» вошел в топ-33 лучших игроков чемпионата России

О переходе вратаря в «Урал» стало известно в 2020 году. Фото: ФК «Урал»

Вратарь футбольного клуба «Урал» Илья Помазун попал в список лучших игроков чемпионата России.

Топ из 33 лучших игроков ежегодно составляется Российским футбольным союзом по итогам национального чемпионата.

- Он представляет собой три символических состава из футболистов, распределенных по своим амплуа, - рассказали в РФС.

Помимо Помазуна в этот список вошли голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев и вратарь «Локомотива» Илья Лантратов.

Напомним, о переходе голкипера в «Урал» стало известно в 2020 году. В марте нынешнего года вратарь вошел в состав сборной России во время матчей с Ираном и Ираком.