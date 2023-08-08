На Урале ищут 72-летнего мужчину, пропавшего в лесу

Пенсионер нуждается в медицинской помощи. Фото:«ЛизаАлерт»

В Свердловской области начались поиски 72-летнего пенсионера, пропавшего в лесу. О местонахождении Леонида Туснолобова неизвестно с 7 августа. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

- Приметы – рост 158 сантиметров, худощавого телосложения, глаза голубого цвета, волосы седые. Носит усы, - рассказали волонтеры.

Известно, что мужчина может находиться рядом с железнодорожной станцией Азиатская в Кушвинском городском округе. Пенсионер нуждается в медицинской помощи. В день исчезновения он был одет в светло-голубую куртку, темно-синие штаны и черную кепку. На ногах у него были обуты черные резиновые сапоги.

Сейчас поисками мужчины занимаются волонтеры и сотрудники полиции. Если вам известно, где может находиться Леонид Туснолобов, сообщите об этом инфоргам «ЛизаАлерт» Дарье по номеру 89826427830 и Олесе по номеру 89222190672. Также вы можете сообщить всю имеющуюся информацию в МВД по номеру 112.

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