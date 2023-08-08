В Екатеринбурге закроют проезд по улице Мельникова

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Екатеринбурге перекроют проезд по улице Мельникова. Движение будет ограничено с 19 августа по 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Проезд будет закрыт от Верх-Исетского бульвара до Нагорной. На участке будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.

- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева. При этом схема общественного транспорта останется прежней. На его работу ограничения не повлияют.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запретят парковку на улице Бебеля. Ограничения начнут действовать 28 августа. Меры будут бессрочными.

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