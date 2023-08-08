В Екатеринбурге закроют проезд по улице Мельникова

Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Екатеринбурге перекроют проезд по улице Мельникова. Движение будет ограничено с 19 августа по 17 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Проезд будет закрыт от Верх-Исетского бульвара до Нагорной. На участке будут проводить работы по строительству сетей водоснабжения и водоотведения.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в мэрии.
Объехать закрытый участок можно будет по улицам Нагорной и Синяева. При этом схема общественного транспорта останется прежней. На его работу ограничения не повлияют.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге запретят парковку на улице Бебеля. Ограничения начнут действовать 28 августа. Меры будут бессрочными.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru