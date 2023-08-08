Трое свердловчан отравились опасными грибами

С начала сезона на Среднем Урале трое человек пострадали от опасных грибов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Свердловской области с начала сезона три человека пострадали от поедания опасных грибов. Два случая произошли накануне в Каменске-Уральском. На данный момент пострадавшие уже выписаны из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

- Санитарные врачи Управления Роспотребнадзора по Свердловской области настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры профилактики отравлений при сборе, приготовлении или заготовке грибов, - объясняют в ведомстве.

Ранее в Свердловской области клещи за неделю покусали больше 220 человек. С начала сезона от укусов пострадали больше 22 тысяч свердловчан. Среди пострадавших 4 055 детей.

- В медицинские организации области с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит» госпитализировано 142 человека, с диагнозом «клещевой иксодовый боррелиоз» - 428 человек, - рассказали в региональном Россельхознадзоре.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru