Мать школьника, убившего студентку, впервые прокомментировала задержание сына

Парень доставлен в суд Железнодорожного района в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге идет расследование резонансного убийства 17-летней девушки в Екатеринбурге, которое случилось 6 августа на улице Надеждинской в районе Старой Сортировки. По обвинению в преступлении задержан 15-летний парень. По предварительным данным, причиной жестокой расправы послужила ревность.

Во вторник, 8 августа, избирают меру пресечения в суде Железнодорожного района Екатеринбурга. Заседание проходило в закрытом режиме. Мать школьника присутствовала на заседании Она впервые прокомментировала задержание сына.

- Мне очень тяжело, поймите. Я только что родила. Я в декрете. Конечно, я знала Карину (имя изменено - прим.ред). Я знаю, что пройдёт время и мне будет проще, - рассказала «КП-Екатеринбург» Анна.

Также стало известно, что в момент совершения преступления подросток мог находиться в неадекватном состоянии. Предположительно, школьник употребил наркотики и алкоголь.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru