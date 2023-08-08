«Страна» построит самую большую песочницу на Плотинке и откроет лучшие виды на Агутина

Фото: Артём Сонсин

Уже в эту субботу, 12 августа, екатеринбуржцев ждет грандиозный праздник. День строителя традиционно отметят шумно и весело. Генеральный партнер события - федеральный застройщик «Страна Девелопмент» построит самую большую песочницу на Плотинке. Компания подготовила подарки и развлечения не только для детворы, но и для взрослых. Рассказываем, что еще ждет гостей события.

30 ТОНН ПЕСКА И ЗАМОК

Самые юные участники праздника смогут попробовать себя в роли строителей, для этого «Страна Девелопмент» завезет более 30 тонн песка в песочницу, которую компания спроектировала специально для торжества. За победу в конкурсах на самую высокую башню, куличи на скорость и другие испытания - детвору ждут подарки.

Настоящими рыцарями и прекрасными принцессами смогут почувствовать себя мальчишки и девчонки в огромном песочном замке, который построит известный тюменский художник Константин Росляков.

Фото: Артём Сонсин

Фото: Артём Сонсин

ЛАУНЖ-ЗОНА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЗЕЛЕНАЯ ФОТОЗОНА И ЛУЧШИЕ ВИДЫ НА КОНЦЕРТ АГУТИНА

Пока малышня покоряет песочницу, родители могут присесть на мягкие пуфы в тени деревьев. Если захочется отдохнуть от шума праздника, можно будет надеть наушники и послушать приятную музыку. Это «Страна» тоже предусмотрела.

В 20.00 начнется концертная программа. Выступлениями группы Reflex и Леонида Агутина можно будет насладиться, не вставая с уютных пуфов.

Фото: Артём Сонсин

СКИДКИ НА КВАРТИРЫ

Конечно, куда без них. В этом году Екатеринбург отмечает юбилей. В честь 300-летия «Страна Девелопмент» дарит скидки 300 000 рублей на квартиры в жилом комплексе «Сибирский сад».

Подобрать подходящий вариант и получить консультацию можно будет прямо на празднике. Менеджер отдела продаж поможет найти и забронировать нужную квартиру.

Фото: Артём Сонсин

Начало праздника в 12.00. Концертная программа продлится до 22 часов, а завершит событие праздничный салют. Вход на все площадки абсолютно свободный.

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